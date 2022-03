Oberderdingen: 32-jähriger E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 32 Jahre alter E-Scooter-Fahrer zu, als er am Montagnachmittag mit seinem Gefährt in Oberderdingen zu Fall kam.

Nach bisherigem Sachstand der Polizei fuhr der Mann kurz nach 14 Uhr mit seinem Roller auf dem Radweg in der „Allmend“. Beim Einfahren vom Radweg auf die Fahrbahn übersah er zunächst den dortigen Fahrzeugverkehr und bremste sein Gefährt stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

In der Folge stürzte der 32-Jährige zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug des Mannes geringer Sachschaden.