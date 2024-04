Regenschirme beherrschen das Bild beim Oberderdinger Ostermarkt

Trotz teilweise strömenden Regens und Wind kommen die Besucher am Ostermontag scharenweise zum Ostermarkt in die Stadt Oberderdingen. Die Läden des Einzelhandels feiern eine Premiere.

Wenn es in Oberderdingen zur Marktzeit regnet, gehen die Menschen trotzdem vor die Tür. Regenschirme, so weit das Auge sieht, bestimmen das Bild beim Oberderdinger Ostermarkt entlang der Brettener Straße sowie im Bereich des Amthofes und des Marktplatzes.

Von rund 80 angemeldeten Marktbeschickern bieten am Ostermontag fast alle ihre Waren an. Bei teilweise strömendem Regen und Wind ist es recht ungemütlich, doch die Verkäufer zeigen sich unbeeindruckt.

Seit über dreißig Jahren sind Branka Levy und ihr Mann Peter als fliegende Händler unterwegs. Beide standen um vier Uhr morgens auf und machten sich aus dem fränkischen Marktbreit auf den Weg nach Oberderdingen. Ihr Arbeitstag endet mit der Rückkehr im Freistaat Bayern gegen 20 Uhr abends.

„Die Kunden kamen in der Vergangenheit selbst bei Schnee schon zu uns“, sagt Branka Levy. Sie habe laut eigenem Bekunden eine „zuverlässige Stammkundschaft, die mit unseren Reinigungsprodukten sehr zufrieden ist“.

An ihrem Stand bleiben auch Nadine und Thomas Hummel sowie ihr achtjähriger Sohn Daniel stehen. Die Familie bummelt jedes Jahr über den Ostermarkt. Auch dieses Jahr kaufen die Oberderdinger wieder an den verschiedenen Ständen ein. Für Nadine Hummel gibt es eine Schiebermütze und eine Gartenschere. Sohn Daniel freut sich über einen grünen Hut.

Hüte überzeugen die Kundschaft

„Ich liebe meinen Hut und habe ihn mit einer gefundenen Rabenfeder verziert“, erzählt der Achtjährige im Gespräch mit dieser Redaktion. Sein Papa Thomas trägt das gleiche Modell auf dem Kopf, allerdings in Schwarz. „Mir passt das Modell gut, ich habe das nun in vier unterschiedlichen Farben“, sagt der Familienvater. Am Stand von Branka und Peter Levy kauft er noch ein Reinigungsmittel. Die Live-Vorführung an einem Spiegel hat ihn überzeugt.

Angesprochen auf Familie Hummel, huscht ein Lächeln über das Gesicht von Roswitha Wittner aus Oftersheim. Natürlich erinnere sie sich an die Familie, die gerne bei ihr einkaufe. „Bei mir gibt es ja auch Mode für die ganze Familie“, sagt die Händlerin.

Stammkunden kommen auch bei Regen zum Ostermarkt

Seit 34 Jahren genießt sie ihr Leben als Marktbeschickerin. „Ich mag daran die frische Luft und die Freiheit“, sagt sie. Und natürlich ihre Kundschaft, wenn auf dem Ostermarkt dieses Mal auch nur halb so viele Käufer wie üblich seien. „Meine Stammkunden kommen aber auch bei Regen“, weiß sie.

Auch Simone Maier aus Flehingen berichtet von weniger Kundschaft als sonst. Trotzdem hat sie ihren Stand mit Einzelstücken französischer und italienischer Mode aus hochwertigen Stoffen samt Accessoires aufgebaut. „Ich nutze den Markt auch für Kundenkontakte, denn ich komme mit meiner Ware auch zu Veranstaltungen in die heimischen vier Wände“, sagt sie.

Oberderdinger schätzen den Ostermarkt

Im Schuhhaus Welker freut sich derweil Michael Mai über ein Paar neue Schuhe. „Ich wohne seit 30 Jahren in Oberdingen und gehe zu allen Märkten, wenn es die Zeit erlaubt“, sagt er. Er kauft während seines Bummels entlang der Stände neben Gewürzen, Lederwaren und Schokoküssen auch frische Lebensmittel ein.

Immer wieder bleibt er stehen, um mit Bekannten zu plaudern. „Mir gefällt das einfach, denn man trifft Leute, die man teilweise ein Jahr nicht gesehen hat.“

Inhaberin Veronika Welker ist zufrieden mit der Zahl der Kunden, die den Weg in das Schuhhaus finden. „Heute sind jedoch wenig Derdinger unterwegs, sondern mehr Auswärtige“, ist ihr aufgefallen. Neben bequemen Schuhen wird sie den Tag über oft nach Schnäppchen gefragt.

Einzelhandel hat erstmals an Ostermontag geöffnet

Erstmals haben am Ostermontag in der Stadt Einzelhandelsgeschäfte wie „kostbar Genuss & Geschenke“ von Sonja Kögel geöffnet. Ihr Laden ist voller Menschen, darunter neben Stammkunden auch viele neue Gesichter. „Das freut mich sehr, ich bin mit der Kundenanzahl sehr zufrieden“, zieht sie ein positives Fazit.

„Dieser Laden peppt Oberderdingen einfach auf“, sagt Kundin Jutta Lauria aus Großvillars. Sie geht gerne zum Oberderdinger Ostermarkt und hat ausgiebig im Laden gestöbert. Concetta Martines gefällt die Ladeneinrichtung. „Es ist alles liebevoll dekoriert“, sagt sie und greift in das Regal. Ihren Einkauf lässt sie verpacken, um ihn zu verschenken.

Schlange stehen die Menschen auch draußen an den Ständen mit kulinarischen Leckereien und Getränken wie Wein. Viele Besucher zieht es an diesem Tag auch in das Aschingerhaus zur Ausstellung „Secret Tea Society – Die stille Teegesellschaft“ der Künstlerin Indra.