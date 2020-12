Keine Verletzten

Schwelbrand in Neubau in Oberderdingen ruft Feuerwehr auf den Plan

Im Dachbereich eines Neubaus in Oberderdingen hat es am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr einen Schwelbrand gegeben. Laut Angaben der Polizei brach der Brand während Arbeiten in dem Neubau aus.