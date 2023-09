Oberderdinger Autorin sitzt fast jeden Tag am Schreibtisch

Wer Doris Bühler nach ihrem Alter fragt, glaubt bei ihrer Antwort zunächst an einen Hörfehler. „Doch, ich bin 82“, beantwortet die Oberderdingerin die Rückfrage. Jung hält sie ihr Hobby. Die aus Wilhelmshaven stammende Rentnerin ist Buchautorin aus Leidenschaft.

„Ich schreibe schon, seit ich einen Stift halten kann“, sagt Doris Bühler. Gern erinnert sie sich an ihre schreibenden Anfänge zurück. In der ersten Schulklasse beschrieb sie eine Serviette mit einem Weihnachtsgedicht, das eine Nachbarin von ihr seinerzeit in der örtlichen Zeitung einreichte.

Privat stand die Familie an erster Stelle

Trotz ihrer großen Liebe für die Schriftstellerei ging Doris Bühler zunächst andere Wege. Privat stand die Familie mit Ehemann und Kind im Fokus. Beruflich arbeitete sie zunächst als Fotografin und später als Steuerfachgehilfin in der Lohnbuchhaltung.

Seit 1997 verfolgte die Oberderdingerin ihren Wunsch, Schriftstellerin zu werden. „Damals tippte ich zunächst auf einer alten Schreibmaschine herum. Das war sehr mühselig und ich freute mich dann später über die Anschaffung eines Computers“, erinnert sie sich.

Ich tauche komplett ab und vergesse alles um mich herum. Doris Bühler

Autorin aus Oberderdingen

2012 war ein Meilenstein in ihrem schriftstellerischen Leben. Mit dem Buch „Queenie“ veröffentlichte Doris Bühler ihr Erstlingswerk, für das sie viel Lob ihrer Leserinnen und Leser bekam. Seit dem Tod ihres Mannes im Jahr 2017 investiert die Autorin mehr Zeit in weitere Geschichten. „Die Schreiberei ist mein Lebenselixier. Ich tauche komplett ab und vergesse alles um mich herum“, fasst sie die Magie in Worte, die sie spürt, wenn sie auf ihrer Tastatur tippt.

Fast jeden Tag zieht es sie in ihr Arbeitszimmer. Nur gelegentlich legt sie mal eine Schreibpause ein. „Was ich schreibe, muss für mich einfach von Herzen kommen“, sagt sie. Doris Bühler ist eine sehr vielseitige Autorin. Ihre Bücher sind aufgrund der gewählten Charaktere und Themengruppen alle komplett unterschiedlich. Gerne schreibt sie Liebesgeschichten, die „Hand und Fuß haben und keine Schnulzen sind“, wie sie betont. Wer ihre Bücher lese, sei bisher begeistert gewesen, erzählt sie weiter.

Gerne erinnert sie sich an ein Ereignis mit ihrem Lieblingsautor zurück. Um den bekannten Autor nicht in Verlegenheit zu bringen, soll sein Name nicht veröffentlicht werden. „Ich habe ihm ein Buch geschickt und er hat mir geschrieben, dass ihm selten ein geschicktes Buch so gut gefallen habe. Diese tolle Beurteilung sollte ich mir eigentlich übers Bett hängen“, denkt sie gerne an die Worte zurück, bei denen ihr ganz warm ums Herz geworden sei.

Doris Bühler schaltet keine Werbung für ihre Bücher und hat viele sogar selbst verlegt. Einen großen Traum hat Doris Bühler dennoch: „Es wäre schön, wenn die breite Masse meine Bücher lesen würde. Meine Bücher gibt es auch in der Oberderdinger Mediathek“, sagt sie. Derzeit schreibt sie an einer sogenannten Body-Switch-Geschichte, die einen Knalleffekt haben wird. Mehr will sie noch nicht verraten.