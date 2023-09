So kommen die beliebten BNN-Wandertipps aufs Handy

Die GPS-Daten lassen sich auch auf einem anderen Weg herunterladen. Öffnen Sie Ihren Internetbrowser (zum Beispiel Google Chrome, Safari oder Firefox) – egal ob auf dem Handy oder am Computer. Geben Sie in die Adressleiste den Link ein, den die BNN in der Zeitung bei jedem Wandertipp am Ende des Textes abdruckt. Sie merken es vielleicht nicht: Die Daten werden auf Ihren Rechner gespielt. Sehen Sie in den Download-Ordner, dort finden Sie diese.