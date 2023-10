Zehn Sekunden bis zum Alarm

Schneller Ertrinkende erkennen: Ettlinger Start-up präsentiert Weltneuheit im Brettener Hallenbad

Schwimmbäder könnten schon im kommenden Jahr deutlich sicherer werden. Und das, ohne dass die Gäste ständig in Badehose oder Bikini gefilmt werden. Eine neue Technik, erstmals gezeigt im Hallenbad in Bretten. Was steckt dahinter?