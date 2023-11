Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, informiert über zwei Möglichkeiten, einen Termin beim Kinderarzt zu bekommen.

Zentrale Terminvergabe: Unter der Rufnummer 116 117 ist die zentrale Terminvergabe erreichbar. Einige Kinder- und Jugendärzte in der Region beteiligen sich an dem Service und halten dafür Zeitspannen frei.

Telemedizin: Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg hat ein Telemedizin-Angebot entwickelt. Es richtet sich an Kassenpatienten, die in Baden-Württemberg wohnen, und ist für diese kostenlos. Die Online-Sprechstunde ist unter dem Namen docdirect montags bis freitags zwischen 9 und 19 Uhr per Handy-App, telefonisch oder online erreichbar. Nach der ersten Kontaktaufnahme, bei der persönliche Daten aufgenommen und Symptome besprochen werden, vereinbaren die Patienten zeitnah – meist noch am selben Tag – einen Termin für eine Videosprechstunde mit einem Arzt.