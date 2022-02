Mehr Tierkinder im Frühjahr

Tierpark Bretten öffnet früher als geplant – und mit erstem niedlichen Nachwuchs

Der Tierpark Bretten öffnet in diesem Jahr schon am Samstag, 26. Februar. Die Besucher können also ein paar Tage vor der üblichen Öffnung die alten und neuen Bewohner des Parks treffen.