Unbekannte legen Feuer in Walzbachtal-Jöhlingen und Bretten-Rinklingen

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag an zwei Orten in Walzbachtal-Jöhlingen und Bretten-Rinklingen Brände gelegt und so Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Passanten gegen 23.15 Uhr in der Jöhlinger Bahnhofsstraße einen brennenden Behälter mit Streugut darin.

Offenbar haben ein oder mehrere unbekannte Täter den Behälter mithilfe von Pappe angezündet. Die Jöhlinger Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das Feuer.

Gegen Mitternacht brannte es dann in Rinklingen. Hier hatte der Zündler einen Plastikeimer in der Hohkreuzstraße in Brand gesetzt. Auch hier kam zur Brandbeschleunigung Pappe zum Einsatz. Die Rinklinger Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Aktuell können noch keine Angaben zur Höhe des Sachschadens gemacht werden. Unklar ist auch, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit ihrem zuständigen Polizeirevier in Verbindung zu setzen.