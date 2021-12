Unbekannter bricht in Brettener Shishabar ein – Polizei sucht Zeugen

Über 7.000 Euro stahl der Täter, indem er am Montag zwei Spielautomaten einer Shishabar in Bretten aufbrach. Zuvor hatte er das Fenster eingeschlagen.

Ein Unbekannter ist am Montag zwischen 2 und 11 Uhr in eine Shishabar in Bretten eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, schlug der Täter ein Fenster ein und gelangte dadurch in den Innenraum. Dort brach er zwei Spielautomaten auf und stahl insgesamt über 7.000 Euro Bargeld. Der Schaden an dem Fenster wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter der 07257 50460 zu melden.