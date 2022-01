Vier Personen klauen Fleisch im Wert von 450 Euro aus Einkaufsmarkt in Bretten

Drei Männer und eine Frau haben am Samstagmittag einen Einkaufsmarkt in Bretten beklaut. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Diese nahm die vier Personen fest.

Vier Personen haben am Samstagmittag einen Laden in der Pforzheimer Straße in Bretten überfallen. Dabei klauten sie überwiegend Fleischwaren, so die Polizei.

Zu der Gruppe gehörten drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 52 Jahren. Zwei der Männer gingen gegen 12 Uhr in den Einkaufsmarkt. Nachdem sie den Markt mit ihrer verlassen hatten, ohne die Waren im Wert von 450 Euro zu bezahlen, beluden sie ihr Auto mit diesen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Die Personen waren zwischenzeitlich mit dem Auto davongefahren. Die Polizei stoppt sie jedoch in unmittelbarer Nähe und kontrollierte sie. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten sie die geklaute Ware sicher.

Nach Beendigung aller Maßnahmen konnten die vier Personen wieder gehen.