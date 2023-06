Die erste EnergieWendeMesse Bretten informiert am Wochenende über die Themen Heizen, Energieerzeugung und Mobilität. Volker Behrens, Vorsitzender des Initiativkreises Energie Kraichgau, nennt einige Details.

Insgesamt sind knapp 30 Aussteller an der Messe beteiligt. Sie zeigen verschiedene Arten, mit erneuerbaren Energien zu heizen, also mit Wärmepumpen, Pellets, Solarthermie und Geothermie. Zugleich geht es um Wärmedämmung und Beratungsangebote. Im Bereich der eigenen Energieerzeugung stellen Anbieter Photovoltaikanlagen – sowohl Komplett-Dachanlagen als auch als Balkon-PV-Anlagen vor. Außerdem sind verschiedene Arten der Elektromobilität zu sehen: E-Autos, E-Bikes und Seniorenmobile, und mit diesen können sogar Probefahrten gemacht werden. Insgesamt 27 Kurzvorträge zu den vielfältigen Themen rund um Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit runden das Informationsangebot ab.

Auch das Rundherum ist uns wichtig. Das Thema Nachhaltigkeit betrifft viele junge Familien, deshalb freuen wir uns, dass wir das Spielmobil dahaben. Ein vielfältiges Rahmenprogramm bietet einiges: unter anderem die Karikaturenausstellung ‚Glänzende Aussichten‘ von Misereor, der ADAC kodiert am Samstag Fahrräder und bietet einen Sicherheits-Fahrrad-Parcours für Kinder, beim Glücksrad-Quiz gibt es Gewinnchancen. Und für eine etwas andere Messe-Atmosphäre spielt am Samstagabend die Brettener Band The Bluesmen.

Service

Die Messe findet in der Stadtparkhalle, Jahnhalle und dem Außengelände statt. Am Samstag, 17. Juni, geht der Messebetrieb um 12.30 Uhr los, am Sonntag, 18. Juni, um 11.30 Uhr. Am Freitagabend findet der Vorabendvortrag zur Regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien statt.

Informationen unter www.energie-wende-messe.de.