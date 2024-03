Grenzfälle zwischen Leben und Tod

Wann darf ein Mensch sterben? Damit befassen sich Ethik-Moderatoren an der Klinik Bretten

Sie werden in Grenzfällen gerufen, wenn es im Klinik-Alltag um Leben oder Tod geht. An der Rechbergklinik Bretten wurden Ethik-Moderatoren ausgebildet. Was tun sie?