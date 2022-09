Wohnhausbrand sorgt in Bretten für größeren Einsatz der Feuerwehr

In Bretten ist am Donnerstagabend in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Wegen des Feuerwehreinsatzes wurde die Wilhelmstraße gesperrt.

Die Polizei wurde gegen 20.20 Uhr über die Integrierte Leitstelle darüber informiert, dass in einem Wohnhaus in der Wilhelmstraße ein Brand ausgebrochen sei. Gegen 21 Uhr befand sich der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand, der Einsatz der Feuerwehr dauerte an.

Wegen der Löscharbeiten wurde die Wilhelmstraße gesperrt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude. Über die Brandursache sowie Schadenshöhe lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.