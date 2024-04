Die Nachbarn hatten es schon vermutet, jetzt ist es traurige Gewissheit: Bei dem Mann, der bei dem Brand in Bad Schönborn ums Leben kam, handelt es sich um den Bewohner des Hauses, einen 49-jährigen Deutschen. Das habe die Obduktion ergeben, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte.

Fest steht auch: Der Mann starb ohne Fremdeinwirkung. Was genau zu seinem Tod führte, ist laut Polizei nicht bekannt. Auch wie es zu dem Brand kam, ist unklar.

Polizei findet keine Hinweise auf Brandstiftung

Die Polizei fand aber keine Hinweise darauf, dass jemand das Feuer vorsätzlich gelegt hat. In dem Haus seien keine Brandbeschleuniger, etwa Spiritus oder Benzin, gefunden worden, so der Sprecher. Ein Verbrechen sei also ausgeschlossen.

Das Feuer war in der Nacht von Samstag, 6., auf Sonntag, 7. April, gegen 4.30 Uhr in einem Haus in der Dammstraße in Langenbrücken ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Gebäudeanbau im Hinterhof in Flammen.

Die Nachbarn vermuteten noch eine Person im Gebäude. Diese Vermutung bestätigten die Feuerwehrkräfte nach kurzer Zeit. Sie fanden eine männliche Leiche.

Bis kurz vor zehn Uhr am Sonntagmorgen war die Feuerwehr damals mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen übernommen.