Bei einem Fotoprojekt in Zaisenhausen lernen Kinder nicht nur die Grundlagen der Fotografie. Fotografin Anna Mai-Ton hat sie auch ermutigt, ihre eigene Perspektive einzubringen.

Ein Bild, persönliche Informationen, ein paar Klicks und schon ist das eigene Leben virtuell über soziale Medien im Internet sichtbar, mitunter auch für Fremde.

Dass der Umgang mit dem Internet und privaten Bildern auch verantwortungsvoll erfolgen kann, zeigen junge Menschen in Zaisenhausen im Rahmen des Projektes „Gemeinsam Digital! Kreativ mit Medien“ des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv).

Sie waren in den Sommerferien mit ihren Handys im Rahmen eines Fotoprojektes unterwegs. Nadja Schäfer, die Leiterin der Gemeindebücherei, brachte das Projekt mit viel Herzblut und Engagement ins Rollen.

Deutscher Bibliotheksverband fördert Fotoprojekt in Zaisenhausen

Sie betreute die acht jungen Mädchen gemeinsam mit der aus Stuttgart kommenden Fotografin Anna-Mai Ton sowie mit Manuel Schäfer, der ehrenamtlich half. „Ich habe mich gefragt, was Pubertierenden heutzutage wichtig ist und dabei fiel mir das Handy ein“, erzählt Nadja Schäfer.

Sie nahm zunächst mit dem dbv Kontakt auf. Von dort erhielt sie die Förderzusage für das Projekt „Gemeinsam Digital! Kreativ mit Medien“. Dieses ist Teil der dritten Förderphase des Bundesprogramms „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Beim Ferienprogramm drehte sich zunächst alles um die Theorie. „Die Kinder lernten nicht nur die Grundlagen der Fotografie. Ich habe sie auch ermutigt, ihre eigenen einzigartigen Perspektiven einzubringen“, sagte Anna Mai-Ton.

Sie gab den Mädchen Tipps, wie sie die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten, die Schönheit der Natur durch den Sucher der Kamera erfassen und für immer festhalten können.

Die Begeisterung und Neugierde der Kinder waren ansteckend. Das Projekt hat mich zutiefst bewegt. Anna Mai-Ton

Fotografin

„Die Begeisterung und Neugierde der Kinder waren ansteckend. Das Projekt hat mich zutiefst bewegt“, betonte die Fotografin. Die Fototipps setzten die Mädchen dann bei einer Fotorallye durch Zaisenhausen um, die Nadja Schäfer vorbereitet hatte.

„Die Mädchen fotografierten in zwei Gruppen und setzten verschiedene Aufgaben sehr kreativ um“, erzählte sie. Fotografin Anna-Mai Ton projizierte danach die Bilder der Mädchen auf eine Leinwand. In der Gruppe sprachen die Nachwuchsfotografen darüber, welches Bild zu den einzelnen Motiven sie besonders schön fanden.

Fotosessions im Monbachtal und im Kieswerk bei Ubstadt

Auf dem Programm stand auch ein Ausflug ins Monbachtal. „Wir haben sechs Stunden für sechs Kilometer gebraucht, weil die Mädchen viel fotografiert haben“, erinnerte sich Nadja Schäfer an dieses Shooting ebenso gerne wie an die Fotosession im Kieswerk beim Badesee in Ubstadt mit seinen wilden Kräutern, Steinhaufen und den Förderbändern.

Zudem entstanden mithilfe von Schwarzlicht und Accessoires wie weißen Handschuhen, Masken und Neontattoos weitere Bilder in den Räumen des Kindergartens, der Kooperationspartner des Projektes war.