Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw in Bretten

Bei dem Zusammenstoß eines Lkws und eines Pkws in der Brettener Bahnhofstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ist es am Dienstagnachmittag in der Bahnhofsstraße in Bretten gekommen. Gegen 13.15 Uhr fuhr der 51-jährige Unfallverursacher mit seinem Lkw auf der Bundesstraße 294, wie die Polizei mitteilt.



In Höhe der Einmündung zur Bahnhofsstraße missachtete er die Vorfahrt einer 19-jährigen Fahrerin. In der Folge prallten die Fahrzeuge zusammen, wobei ein Sachschaden von rund 9.000 Euro entstand.

Die 19-jährige Frau sowie ihr 24 Jahre alter Begleiter wurden dabei leicht verletzt und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.