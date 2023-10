Handball-Oberliga

Handballer der SG Heidelsheim/Helmsheim hadern noch mit eigenem Spiel

Drei Niederlagen in vier Spielen – Aufsteiger SG Heidelsheim/Helmsheim hatte keinen einfachen Start in der Handball-Oberliga. Marco Kikillus spricht Klartext und nimmt sich dabei auch selbst in die Pflicht.