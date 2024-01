Autor Jürgen Wipfler schreibt über geheimnisvolle Sagen des Kraichgaus

„Eine abenteuerliche Zeitreise durch die Sagenwelt des Kraichgaus mit Erklärung und Kommentierung“, ist auf dem Hardcover des mehr als 200 Seiten umfassenden Werks erläutert.

Kraichgau: 100 ausgewählte Sagen

Nach seiner Buchveröffentlichung „Geister, Gold, geheimnisvolle Orte – eine Kommentierung zu Sagen aus dem Nordschwarzwald“ vor vier Jahren legt Wipfler nun ein zweites Buch nach, das sich mit der geheimnisvollen Welt der Sagen beschäftigt, dieses Mal im Kraichgau. Der Autor hat darin 100 Sagen ausgewählt und kommentiert. Erschienen ist das Werk im „verlag regionalkultur“ Ubstadt-Weiher.

„Es geht um abenteuerliche Geschichten, um ungewöhnliche Begebenheiten, von verborgenen Schätzen, vom Hexenglauben, dem Gold der Alchemisten, von Freimaurern, Liebesdingen, sogar vom Übersinnlichen ist die Rede, dies alles mit den kulturhistorischen Hintergründen sowie dem Stand der derzeitigen Forschung“, eröffnet Wipfler.

Drei Jahre Recherche für sein Buch

Vorausgegangen sei eine rund dreijährige, akribische Recherche in einschlägigen Archiven, bei Bibliotheken oder Privatpersonen, um möglichst viele überlieferte Sagen in Erfahrung zu bringen und diese sammeln zu können. Wipfler hat zum Kraichgau auch persönliche Bezüge, so stammt seine Ehefrau Ingrid aus Kürnbach.

Sein Buch verwendet den „großen Kraichgaubegriff“, der die Region im Norden bis nahe Heidelberg, im Osten bis zum Neckar und im Süden bis zur Linie Karlsruhe-Pforzheim umfasst. Dementsprechend finden sich Sagen aus vielen Gemeinden und Regionen im Buch wieder.

Dem Autor geht es weniger um literaturwissenschaftlichen Anspruch als vielmehr darum, „die Sagen unserer Gegend lebendig werden zu lassen“, wie er erläutert.

Viele Sagen haben wahren Kern

Gibt es derartige Ereignisse wirklich? Sind sie tatsächlich unerklärlich? Mit solchen Fragen beschäftigen sich auch Grenzwissenschaften wie die Parapsychologie und die Anomalistik, die damit den Bogen von der damaligen Zeit bis zur Gegenwart schlagen.

Von manchen belächelt, wohne vielen Sagen doch immer ein Kern Wahrheit inne: „Viele außergewöhnliche und übersinnliche Phänomene gibt es tatsächlich, auch heute noch. Die Welt ist voller Geheimnisse“, zeigt sich der Autor überzeugt.

Sagen sind nach Entstehungszeit sortiert

Die Vielzahl an gesammelten Erzählungen könnte leicht Verwirrung stiften. Hier bedient sich Wipfler eines klugen Schachzugs und listet die Sagen von neu nach alt nach ihrer Entstehungszeit auf. So nimmt er die Leserinnen und Leser mit auf eine spannende heimatgeschichtliche, literarische Zeitreise durch die Jahrhunderte, beginnend mit Sagen aus dem 20. Jahrhundert, über die Zeit der Romantik und der Renaissance bis zu solchen aus dem Mittelalter und noch älteren Epochen.

Schon die Titel der Erzählungen künden von faszinierenden Begebenheiten, wie „Das Gold unter der Diele“, „Der Schimmelreiter im Kraichgau“, „Der Drache von Obergrombach“ oder „Der Ritter bei Tiefenbach.“

Woher kommt die Leidenschaft des hauptberuflichen Steuerberaters zur Welt der Sagen und Mythen? Die habe der frühere Schulrektor Ludwig Bopp von der Thiebauthschule Ettlingen in seiner Grundschulzeit mit der Lektüre „Sagen und Geschichten aus Ettlingen und dem Albgau“ in ihm entfacht, verrät Wipfler. Eine Faszination, die ihn bis heute nicht losgelassen hat, und aus der noch weitere Bücher folgen sollen.