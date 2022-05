Bachor Schlafcenter: Innovation und Qualität für den besten Schlaf

Bachor — DER BETTENMACHER IN BRUCHSAL zeigt auf der Traumbühne in Bruchsal DEUTSCHLANDS INNOVATIVSTES SCHLAFSYSTEM und die schönsten Betten der internationalsten Bettenmarken. Hier finden sich VI SPRING LONDON, SVANE NORWEGEN, VELDA BELGIEN, JENSEN NORWEGEN, BELUGA BELGIEN, RUMMEL GERMANY, ERGOsleep BELGIEN, TECHNOGEL GERMANY sowie RÖWA GERMANY.

Wer die schönsten Betten der führenden internationalen Bettenmarken in Augenschein nehmen möchte, sollte vorbeikommen und diese tolle Gelegenheit unbedingt nutzen.

Tolle Auswahl trifft besten Service

Im Verbund mit über 2000 Herstellern und Händlern ist Bachor – DER BETTENMACHER IN BRUCHSAL auf der TRAUMBÜHNE nahezu unschlagbar im Angebot und Preis. Das erfahrene Unternehmen mit einer langen Erfolgsgeschichte bietet seinen Kunden eine tolle Auswahl an Boxspringbetten, Wasserbetten, modernen Schlafsystemen, Schlafmöbeln, Decken, Kissen und Bettwäsche.

Hinzu kommt der freundliche und optimale Service, bei dem beste Beratung selbstverständlich ist. Hier stehen der Kunde und seine Wünsche an erster Stelle. Also nichts wie hin und die Traumbühne in Bruchsal entdecken. Zusätzlich zu den Angeboten vor Ort bietet die Homepage neben wichtigen Informationen auch einen Onlineshop.

Über das Unternehmen Bachor

Das Unternehmen Bachor wurde im Jahr 1967 von Siegmar Bachor gegründet. Zuerst wurde eine Produktion von Daunen- und Stepp-Betten aufgebaut. Als Produktions-Unternehmen wurden große Versand- und Kaufhäuser beliefert, bis Anfang 1970 der Einzelhandel dazu kam. Zuerst war der Verkauf in der ländlichen Produktions Werksatt, bis später die Hauptgeschäfte im Einzelhandel in Bruchsal und Bretten dazu kamen.

1990 wurde filialisiert bis zu 10 Einzelhandelsgeschäfte, die in einheitlicher Schlafpartner Konzeption geführt wurden und 1999 ging die Einzelhandelskette in die Hände von Lars Bachor über mit der Gründung eines Groß- und Einzelhandels von Wasserbetten.

2003 kamen dann die amerikanischen Boxspringbetten in das Sortiment und das Hauptgeschäft wurde erweitert und umgebaut. Jetzt waren die Sortimentspfeiler neben dem Haupsortiment Matratzen, Roste und Bettwaren, die WASSERBETTEN und BOXSPRINGBETTEN.

2010 Wurde nochmals der Verkaufraum umgestaltet, so dass die Verkaufsfläche für Bettmöbel und Schränke genutzt werden konnte. Im selben Jahr wurde das MAGIC SLEEP bachor OUTLET in das Leben gerufen und zur Sortimentsergänzung und Abverkauf genutzt. Im April 2022 fand schließlich der Umzug in größere, lichtdurchflutete Räume in der Kammerforststraße 5 in Bruchsal statt.