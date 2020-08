Bad Schönborns Bürgermeister hat Erdwall wieder abtragen lassen

Ende eines Erdwalls: Die Aufschüttung an der B 292 in Langenbrücken wurde am Freitag abgetragen. Landratsamt und Regierungspräsidium störten sich am 200 Meter langen Erdwall, der von Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge in einer spontanen Aktion angeordnet worden war. Er wollte illegale Abfahrten verhindern. Viele Gemeinderäte empörten sich über die Umstände der Aktion. Huge kündigte an, die Kosten der Beseitigung selbst zu tragen. Nun hat die CDU-Fraktion in einem Antrag eine detaillierte Kostenaufstellung von Anfang an verlangt.