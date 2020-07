Christina Zäpfel Redaktionsleiterin

Zurück zu den Wurzeln hieß es für Christina Zäpfel 2017: In Bruchsal geboren hatte es die heutige Redaktionsleiterin der Bruchsaler Rundschau zunächst ins Mittelbadische verschlagen. Nach einem Studium der Geschichte und des Journalismus, nach Ausflügen in unterschiedliche Redaktionen auch im TV, stand irgendwann der Entschluss fest: Die Tageszeitung soll es sein. Es folgten ein Volontariat bei den Badischen Neuesten Nachrichten und die Arbeit als Redakteurin im Ressort Wirtschaft. Der Kraichgau – seine Bewohner, den Landstrich – lernte sie in der Redaktion Bretten kennen und schätzen. „Bruchsal, der Kraichgau und das Gebiet am Rhein erlebe ich als extrem vielfältig, als prosperierend und spannend. Der Reiz ist, dass man jeden Tag spürt, wie stark sich globale Themen in unseren Städten und Dörfern niederschlagen. Unser aller Leben beeinflussen und verändern. Das fängt bei der Energiewende an und hört beim knappen Wohnraum nicht auf.“