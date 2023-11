Action kommt nach Bad Schönborn: Der Discounter eröffnet am Samstag, 25. November, eine Filiale in der Heidelberger Straße 1 in Mingolsheim. Das teilt das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden auf seiner Website mit. Von 9 bis 20 Uhr sollen Kunden am Eröffnungstag dort einkaufen können.

Im Ort schlägt diese Nachricht hohe Wellen. Auch in den sozialen Netzwerken ist der neue Laden Thema. „Mega! Warte schon ewig darauf“, schreibt eine Nutzerin in einer lokalen Facebook-Gruppe. „Beste Nachricht des Tages“, freut sich ein anderer.

Andere sind weniger begeistert. „Wir haben doch tedi, braucht man noch mehr China Schund?“, schreibt ein Nutzer. „Ist doch alles billige Konkursware ohne Qualität“, findet ein anderer.

Action, was ist das überhaupt genau? Das Unternehmen selbst wirbt auf seiner Internetseite damit, „Europas beliebtester Non-Food-Discounter“ zu sein: ein Kaufhaus mit Alltagsartikeln und „überraschenden Produkten zu überraschend niedrigen Preisen“.

Das 1993 gegründete Unternehmen ist quasi eine Mischung aus Woolworth, Tedi, Drogeriemarkt und Baumarkt. Also eine Art Kruschtelladen mit allem Möglichen: Dort gibt es zum Beispiel Haushaltsreiniger, Bürobedarf, Deko-Artikel und Haustierzubehör. Das Sortiment besteht nach Angaben von Action aus mehr als 6.000 Artikeln, wovon der Großteil regelmäßig wechselt.

Der stark expandierende Billiganbieter betreibt nach eigenen Angaben europaweit mehr als 2.500 Filialen. In Deutschland sind es rund 500. Bisher war der Konzern vor allem im Westen vertreten, in der Nähe der niederländischen Grenze.

Langsam, aber sicher breitet er sich auch in Baden-Württemberg aus. Im Großraum Bruchsal ist die Filiale in Bad Schönborn die erste. Weitere Action-Läden befinden sich zum Beispiel in Eppelheim und Pforzheim. In Bad Schönborn konkurriert der neue Action mit Tedi und Kik um Kunden.