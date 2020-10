Marie Orphal Volontärin

Marie Orphal ist seit Oktober 2020 Volontärin bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Sie stammt aus dem Rheinland und studierte Hispanistik und „Sprache und Kommunikation in der globalisierten Mediengesellschaft“ an der Universität Bonn. Während des Studiums verbrachte sie ein Semester an der Universität Cádiz in Spanien. Neben dem Studium war sie als freie Mitarbeiterin bei der Kölnischen Rundschau und dem Kölner Stadtanzeiger tätig. Sie schreibt gerne über lokale Themen, die die Menschen in der Region beschäftigen.