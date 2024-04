Mann stirbt bei Brand eines Hauses in Bad Schönborn

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag bei dem Brand eines Einfamilienhauses gestorben. Die Feuerwehr fand die Leiche bei den Löscharbeiten.

Bei einem Hausbrand in Bad Schönborn ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leiche in dem Einfamilienhaus im Ortsteil Bad Langenbrücken bei den Löscharbeiten aufgefunden.

Identität der Leiche in Bad Schönborn ist noch nicht geklärt

Ob es sich bei dem Verstorbenen um den Bewohner des Hauses handelt, ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt. Das Feuer war gegen 4.30 Uhr ausgebrochen. Wie das Feuer entstanden ist, steht ebenfalls bisher nicht fest.

Informationen darüber, wo und wie der Mann in dem Haus aufgefunden wurde, gab die Polizei auf Nachfrage nicht.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie der ungeklärten Identität der verstorbenen Person übernommen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich.