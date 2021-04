Unbekannte brechen in Restaurant in Bad Langenbrücken ein

Bei einem Einbruch in ein Restaurant im Bad Schönborner Ortsteil Bad Langenbrücken haben am Wochenende bislang unbekannte Täter Einnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet.

Die oder der Täter verschafften sich am Samstag gegen 13.30 Uhr Zutritt in die Geschäftsräume des Restaurants, so das Polizeipräsidium Karlsruhe. Nachdem mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen wurden, wurden Einnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet.