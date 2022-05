Verschiebungen im Baustellen-Plan

Baustellen in Bruchsal: Siemens-Kreisel bleibt vorerst frei - dafür Vollsperrung an der Friedrichstraße

Schonfrist für Autofahrer: Der Siemens-Kreisel in Bruchsal wird erstmal nicht gesperrt, ein wichtiger Verkehrskontenpunkt in der Stadt. Andernorts kommt dafür aber eine Vollsperrung: an der Friedrichstraße.