Bruchsal macht es seit 2016 vor. Jetzt ist auch Bad Schönborn nachgezogen. Und in Kraichtal radelt das Ortsoberhaupt mit guten Beispiel voran: Von Sonntag, 27. Juni bis Samstag, 17. Juli, findet im Landkreis Karlsruhe die bundesweite Rad-Aktion für ein gutes Klima statt. Um die Aktion ins Laufen zu bringen, setzen immer mehr Kommunen auf bekannte Gesichter.

„Die Stadtradel-Stars kommen aus dem bürgerschaftlichen Umfeld und sind gut vernetzt“, erzählt Berthold Hambsch, der bei der Stadt Bruchsal für den Radverkehr zuständig ist und von Anfang an auch die Aktion Stadtradeln koordiniert. Die lokalen Promis sorgen für Motivation und animieren zum Mitmachen, so seine Erfahrung.

Besonders oft sind Stadtradel-Stars bisher mit dem kirchlichen Segen unterwegs: In Bruchsal machten 2016 Maria Ayrle von St. Peter und Stadtpfarrer Benedikt Ritzler von St. Vinzenz den Anfang. Im vergangenen Jahr waren Diakonin Carmen Eva Debatin (Luthergemeinde) und Ute Wick, Gemeindereferentin in Michaelsberg drei Wochen als Werbebotschafterinnen unterwegs. Die Corona-konforme Rundtour durch Gotteshäuser und Pfarrsäle der Kirchengemeinden, die 2020 stattfand, soll es auch in diesem Jahr geben.