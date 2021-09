Im Gefängnis Bruchsal setzt ein Häftling seine Matratze in Brand. Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) können das Feuer rasch löschen. Die Bruchsaler Feuerwehr rückt an, um die Rauchentwicklung zu bekämpfen.

In einer Zelle des Gefängnisses Bruchsal ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat ein psychisch beeinträchtigter Häftling eine Decke und in der Folge die Matratze gegen 8.20 Uhr in Brand gesetzt.

Die Flammen konnten durch die geschulten Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) unter Atemschutz rasch gelöscht werden. Dazu wurden ein C-Rohr und ein Feuerlöscher eingesetzt. Der Häftling wurde vom Arzt der JVA versorgt. Die schnell mit einem Löschzug eintreffende Feuerwehr Bruchsal kontrollierte den betroffenen Gefängnisflügel mit einer Wärmebildkamera.

Im stark verrauche Gebäudeteil wurde mit einem Überdrucklüfter eingesetzt. Die mit 25 Kräften arbeitende Feuerwehr unter Leitung von Martin Schleicher beendete den Einsatz um 9.20 Uhr. Bei Ein- und Ausfahrt der Wehr ins Gefängnis mussten Sicherheitsvorkehrungen in der Eingangsschleuse beachtet werden, damit keine Fluchtmöglichkeiten bestanden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.