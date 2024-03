Prozess in Offenburg

Brandstifter von Kehl-Neumühl gesteht fast alle Taten – bis auf eine

Eine Brandserie hat im Sommer 2023 den Kehler Stadtteil Neumühl in Angst und Schrecken versetzt. Jetzt steht der mutmaßliche Feuerteufel vor Gericht. Was trieb ihn an?