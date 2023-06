Musik im Park

Bruchsal feiert Michael Patrick Kelly: Der Familienmensch gibt den Anti-Lindemann

Auch das letzte Konzert der Reihe „Musik im Park“ im Bruchsaler Schlossgarten war eine Party in lauer Sommernacht. Michael Patrick Kelly ließ sich von Groß und Klein feiern. Und hatte fast so was wie eine Liebeserklärung dabei.