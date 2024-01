Woher kommen die Kontaktinformationen für die Europa- und Kommunalwahlen im Juni? Was können die Rathäuser herausgeben, was unterliegt dem Datenschutz? Das erklärt Christine Besenfelder von der Stadtverwaltung Bruchsal.

Wie kommen die Parteien an die Adressen der Wählerinnen und Wähler in den Kommunen? Geben die Meldeämter diese Informationen heraus?

Besenfelder

Eine Weitergabe von Adressen der Bruchsaler Wählerinnen und Wähler an Parteien und Wählervereinigungen lässt das Bundesmeldegesetz zu. Darin wird geregelt, dass die Meldebehörde Auskunft aus dem Melderegister an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen in den sechs Monaten vor dem Wahltag, also seit 9. Dezember 2023, erteilen darf. Mitgeteilt werden Familienname, Vornamen, Doktorgrad und die derzeitige Anschrift. In der Regel fragen die Parteien die Daten ab dem Stichtag schriftlich im Bürgerbüro an.