Zeugen gesucht

Bruchsal: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in die Luft

In der vergangenen Nacht kam es an einer Haltestelle in Bruchsal zu einer gewaltigen Denotation. Die zwei Unbekannten raubten das gesamte Bargeld des Automaten und hinterließen einen enormen Sachschaden.