Bruchsaler Marktbrunnen: Bald soll das Wasser wieder sprudeln

Für Achim Frei war es der letzte Arbeitseinsatz am Bruchsaler Marktbrunnen. Am Freitag hat der Steinmetz noch einmal am Wahrzeichen auf dem Marktplatz gearbeitet. Jetzt ist die Sanierung des Brunnens abgeschlossen. Jedenfalls fast.

Für die Wasserleitungen am Bruchsaler Brunnen braucht es eine Sonderkonstruktion

Aus dem Rathaus heißt es: „Der historische Brunnen wurde grundsaniert“. Und dafür haben Handwerker einiges getan. Steinmetz Frei entfernte am roten Sandstein Kalkflecken und grüne Sporen, schloss Risse und besserte Löcher aus.

Die meisten Arbeiten erledigte der Handwerksmeister in seinem Betrieb in Mannheim. Teile des Brunnens hat er dafür abgebaut. An einem Autokran schwebte das Mittelstück des Brunnens schließlich vor einigen Wochen an seinen Platz zurück.

Damit das Wasser wieder sprudeln kann, mussten auch die Wasserleitungen neu verlegt werden. Zuvor hatte der Brunnen an einer Leuchte geleckt.

Jetzt brauchen die Leitungen im Brunnen eine eigene Sonderkonstruktion. Die ist inzwischen an Ort und Stelle. Was jetzt noch fehlt, sind die Wasserspeier am Mittelstück. Sie werden aktuell nachgegossen, wie die Pressestelle mitteilt: „Sobald diese eintreffen und angebracht sind, ist die Sanierung abgeschlossen“.

Wann plätschert auf dem Bruchsaler Marktplatz wieder das Wasser?

Vielen Bruchsalern war der Zustand des Brunnens schon lange ein Dorn im Auge. Auch BNN-Leser hatten sich darüber beschwert. Im vergangenen Herbst kam dann die überraschende Nachricht, dass der Marktbrunnen hergerichtet wird.

Die neuen Hähne für das Bruchsaler Wahrzeichen werden andernorts nachproduziert. Und wann fließt dann wieder das Wasser auf dem Marktplatz? „Der Brunnen wird, wie alle anderen städtischen Brunnen auch, im Frühjahr wieder in Betrieb genommen“, so die Mitteilung der städtischen Pressestelle.