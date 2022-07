Bruchsaler Sängerin Nadia Ayche: Im Ahrtal ist noch jahrelang Hilfe nötig

Über 400.000 Euro Geldspenden gesammelt, die direkt an Betroffene gingen. Allein vergangene Woche konnten 3.500 Euro Spendengelder ausgezahlt werden. Dann haben wir Sachspenden und Aktionen im Wert von mehr als zwei Millionen Euro organisiert. Zum Beispiel mit dem Ahrtal-Helfer Andy Winau aus dem Rheingau zusammen im Rahmen der Aktion „Hochbeete fürs Ahrtal“ über 250 Beete der Hoffnung im Tal verteilt. Eine Charity CD für Kinder aufgenommen, deren Erlös ebenfalls zu 100 Prozent an Hilfsprojekte geht. Und eben ein riesiges Netzwerk deutschlandweit aufgebaut, das alles für die Betroffenen organisiert, was nötig ist und das unbürokratisch und nahbar. Gerade wurde ein Löschfahrzeug von einer Feuerwehr gespendet. Ich glaube, jetzt habe ich schon so gut wie alles vermittelt bis auf ein Flugzeug und Fertighäuser.