Bruchsaler setzt sich für Umbenennung der Säle im Bürgerzentrum ein

Einige der Säle im Bruchsaler Bürgerzentrum gehen auf problematische Persönlichkeiten zurück, sagt der Vorsitzende des Vereins „Demokratiegeschichte Bruchsal“ Rainer Kaufmann.

Die Namen stehen für geschichtliche Epochen, mit denen wir uns heute wohl kaum noch identifizieren können. Ein Saal ist nach Bischof Gerhard Herr von Ehrenberg (1338 – 1363) benannt. Über ihn heißt es in Aufzeichnungen: „Er erließ für die in seinem Herrschaftsbereich wohnenden Juden ein Zwangs-Tauf-Edikt und forderte sie auf, ihren Irrglauben abzulegen.“ Als die Juden sich weigerten, wurden sie gezwungen, ihre Kleidung mit gelben Flecken oder blauen Bändern zu markieren. Ist das nicht so etwas wie der Vorläufer des Judensterns? Mit solchen Ansichten können und dürfen wir uns heute nicht mehr identifizieren.

In der Stadtmitte von Bruchsal gibt es Verbindungen zu zwei Personen, die für andere Ideale der deutschen Geschichte stehen: Der eine ist Anton Eisenhut, einer der Anführer der Bauernkriege, der am 25. Mai 1525 hier am Bergfried hingerichtet wurde. Der andere ist Lorenz Brentano, der Interim-Regierungschef der Badischen Revolution von 1848/49, der ganz in der Nähe in der Huttenstraße gewohnt hat. Sie beide verkörpern den Kampf der Deutschen um Freiheit und Demokratie und wären sicher die besseren Paten für ein heutiges Bürgerzentrum.