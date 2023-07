Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick widerspricht dem Brettener FDP-Landtagsabgeordneten Christian Jung in Sachen Windkraft. Die Pläne, die die Stadt für potenzielle Windräder in Heidelsheim und Obergrombach vorgestellt hat, seien sehr wohl mit der Bundeswehr abgestimmt.

Das sagte Petzold-Schick (parteilos) in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Jung hatte diese Behauptung vergangene Woche per Pressemitteilung aufgestellt. Er wolle sich daher mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Verbindung setzen, teilte Jung seinerzeit mit.

Nächstes Energieforum ist am 25. September in Bruchsal-Heidelsheim

„Wir stehen in engem Austausch mit der Bundeswehr und haben Ende 2022 selbstverständlich mit der Bundeswehr gesprochen“, so Petzold-Schick. Sie verwies in dem Zusammenhang auf ein weiteres Energieforum am 25. September in Heidelsheim, wo es noch einmal um das Thema Windkraft gehen soll.

CDU-Stadtrat Wolfram von Müller berichtete in diesem Zusammenhang von Jungs Besuch in der Bruchsaler Eichelbergkaserne. Dort hätten sich Verantwortliche überrascht von den Windkraft-Plänen Bruchsals gezeigt.

Stadtbaumeister Hartmut Ayrle bekräftigte gegenüber von Müller und dem Gemeinderat, dass die zuständige Bundeswehrstelle über mögliche Windräder in Kenntnis gesetzt wurden und die Bundeswehr dabei lediglich auf mögliche Richtfunkstrecken aufmerksam gemacht habe. „Diese Vorgaben beziehen wir natürlich mit ein“, versicherte die Oberbürgermeisterin.