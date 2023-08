Schule und Abschluss

Bruchsals scheidender Schulamtsleiter Rainer Rapp rät Eltern: „Bleiben Sie entspannt“

Rainer Rapp lebt in einer Patchworkfamilie mit fünf Kindern und kennt die Themen Bruchsaler Eltern hautnah. Was Kinder in der Schule brauchen, prägt seine Arbeit bis zuletzt.