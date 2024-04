Sonne tanken und Frühjahrsputz

Der Frühsommer lockt Camper, Sonnenanbeter und Radfahrer an den Hardtsee Ubstadt-Weiher

Auch wenn das Wasser zum Baden noch einen Tick zu kalt ist, herrscht am ersten April-Wochenende am Hardtsee mächtig Trubel. Dauercamper machen ihre Plätze fit für die Saison, andere genießen am See das herrliche Wetter.