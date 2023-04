Bertolt-Brecht-Lesung am 7. Mai

Das „Café Europa“ der Badischen Landesbühne in Bruchsal schließt nach mehr als 120 Matineen

Seit 2004 gibt es das „Café Europa“ in Bruchsal. Gleich zweimal machte es sogar in Berlin Furore. In jeder Spielzeit öffnete es an mehreren Sonntagen um 11 Uhr und zog damit viele Besucher an.