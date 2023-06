Persönliche Erinnerungen

Dem Freizeitheim Schwarzschniederhof im Schwarzwald droht das Aus

Jahrelang ist der Schwarzschniederhof in Oppenau an Wochenenden und in den Ferien ein beliebtes Ziel von verschiedenen Gruppen aus der Seelsorgeeinheit St. Vinzenz. Warum nun ein Verkauf der Immobilie im Raum steht.