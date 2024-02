Bruchsal

Für die Seniorensitzung der Stadt Bruchsal im Bürgerzentrum an diesem Freitag, 9. Februar, hat die GroKaGe ein buntes und lustiges Programm zusammengestellt. Die Narrenschar darf sich laut Mitteilung der GroKaGe auf pointierte Büttenreden und Tänze im Rechbergsaal freuen.

Am Fastnachtssamstag, 10. Februar, folgt dann die Große Prunksitzung der GroKaGe, ebenfalls im Bürgerzentrum. Neben Tänzen der Garden des Vereins erwartet das Publikum auch der ein oder andere Überraschungsgast.

Am Rosenmontag geht es bei der GroKaGe dann für die Kleinen weiter. In der Sporthalle Helmsheim fällt am 12. Februar um 14.11 Uhr der Startschuss für einen lustigen und bunten Nachmittag. Das Organisationsteam hat sich viele tolle Spiele und Tänze einfallen lassen, bei denen alle Kinder zwischen den Auftritten der Purzel-, Prinzen- und Graf Kuno-Garde mittanzen und feiern können, schreibt die GroKaGe.

Am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, beginnt um 19 Uhr auf dem Kirchplatz am Lausbubenbrunnen die Fastnachtsbeerdigung, hierbei wird zunächst der Brunnen abgeschminkt. Dann ziehen die Narren laut Mitteilung des Narrenrats Brusl weiter auf den Marktplatz und holen dort die Narrenfahne ein. Die Narren versammeln sich dann am Saalbachstrand am Otto-Oppenheimer-Platz zur Verabschiedung des Grafen Kuno und zum Abbuzze, das mit dem Sprung in den Bach seinen närrischen Höhepunkt zum Abschluss findet, so der Narrenrat.

Auch im Bruchsaler Stadtteil Obergrombach gibt es eine Menge zu erleben. Am Fastnachtsdonnerstag ziehen die Guggenmusik Nashörner ab 6 Uhr durch die Straßen Obergrombachs und holen ab 10.30 Uhr die Kindergartenkinder zum Krachumzug zum Rathaus ab. Dort verköstigt der Elternbeirat gegen Spende zur kleinen Faschingsparty.

Am Fastnachtsfreitag gibt es dann ab 18.11 Uhr die Rathausstürmung in Obergrombach. Am Samstag, 10. Februar, veranstaltet der TV Obergrombach einen Turnerball in der Vereinshalle mit der Partyband Flash.

Ein Familienfasching beim TV Obergrombach findet dann außerdem am Sonntag, 11. Februar, ab 15.01 Uhr statt. Am Montag, 12. Februar, folgt dann ein Seniorenfasching des Forums Älterwerden ab 14.30 Uhr im Pfarrzentrum Obergrombach.

Am Freitag, 9. Februar, ziehen in Büchenau die Elferräte, Narrenfeen, Garden, Senatoren und die Bürgerwehr der BKG zum Rathaus. Dort wollen sie die Narrenfahne hissen, den Rathausschlüssel in ihren Besitz bringen und während der närrischen Tage die Regentschaft übernehmen. Der Erfolg wird anschließend im Hummelstall bei einer Faschingsfete, zu der alle Narren eingeladen sind, gefeiert.

Nach der Übernahme der Regentschaft geht es am Dienstag, 13. Februar, um 14.11 Uhr mit dem 73. Fastnachtsumzug der BKG weiter. Angeführt von Zugmarschall Markus Bensch wird sich wieder eine abwechslungsreiche Mischung aus Motivwagen, Fußgruppen und Guggenmusiken durch die Straßen von Büchenau schlängeln und närrischen Frohsinn verbreiten.

Wer sich vor dem Umzug stärken will, der kann das ab 12 Uhr im Hummelstall tun. Nach dem Umzug gibt es im Hummelstall eine große Fasnachtsfete für alle ab 18 Jahren. Nachts kommt dann das Schlimmste für jeden Fastnachter: die Fasnachtsbeerdigung.

Bad Schönborn

In Bad Schönborn findet am Freitag, 9. Februar, ab 18.31 Uhr ein Nachtumzug im Ortsteil Langenbrücken statt.

Graben-Neudorf

Am Faschingssamstag, 10. Februar, veranstaltet die Neudorfer Karnevalsgesellschaft den Kinder-Rathaussturm mit anschließendem Kinderfasching. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Anschließend ist Kinderfasching in der Erich-Kästner-Halle. Beginn ist um 14.11 Uhr.

Am Rosenmontag folgt der traditionelle Umzug. Um 14.11 Uhr beginnt der bunte Gaudiwurm. Abschluss ist in der Erich-Kästner-Halle.

Hambrücken

Nach einer Prunksitzung am vergangenen Samstag steht mit dem Fastnachtsumzug durch Hambrückens bunt geschmückte Straßen am Faschingssonntag, 11. Februar, das nächste karnevalistische Großereignis des Hambrücker Carnevalsclubs (HCC) an. Los geht es laut Mitteilung des Vereins um 14.01 Uhr mit dem traditionellen Startschuss durch den örtlichen Schützenverein in der Rheinstraße. Der bunte Gaudiwurm wird sich dann über die Saum-, Kirch- und Pfarrer-Graf-Straße in Richtung Dreschhalle am Heuweg bewegen, wo beim Vereinsheim des Carnevalclubs ein Abschlussfest stattfindet.

Bereits einen Tag zuvor, am 10. Februar, veranstaltet der örtliche Fußballverein einen Kinderfasching in der Lußhardthalle. Besucher dürfen sich auf die Hambrücker Guggemusik Forlebuzzelzunft, die HCC-Tanzgarde „Snow Flakes“ sowie die kleinsten HCC-Eigengewächse „Waldböcklen“ freuen, so der HCC in einer Mitteilung. Einlass ist ab 13.30 Uhr, Beginn ist um 14 Uhr und Ende der Veranstaltung wird 17 Uhr sein.

Karlsdorf-Neuthard

Auch in Karlsdorf-Neuthard haben Fastnachtsfreunde Möglichkeit zum Feiern. Über diese hat die Gemeinde per Mitteilung informiert. So gibt es etwa den Seniorenfasching des Altenwerks Neuthard im Pfarrheim St. Bernard am Mittwoch, 7. Februar, zwischen 14.01 bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 8. Februar, folgt ein Seniorenfasching des Altenwerks Karlsdorf im Thomas-Morus-Heim zwischen 14.01 und 18 Uhr. Für Grundschulkinder gibt es am selben Tag zwischen 15 und 17 Uhr einen Kinderfasching im Jugend- und Familienzentrum. Ebenfalls am Donnerstag, 8. Februar, laden der FC Germania Karlsdorf und der Fußballverein Neuthard zu einer Mega Faschingsparty in die Altenbürghalle. Einlass ist um 19.11 Uhr.

Einen Schlagerfasching veranstaltet der Musikverein Neuthard am Samstag, 10. Februar, ab 19.11 Uhr im Musikerheim und die KAGAGE lädt am Sonntag, 11. Februar, ab 14.31 Uhr zu einem Faschingsumzug in Karlsdorf.

Ebenfalls am Sonntag veranstaltet der Kleingärtnerverein Karlsdorf zwischen 16 und 22 Uhr einen Dämmerschoppen beim Vereinsheim.

Oberhausen-Rheinhausen

Das „Komitee Rheinhäuser Fastnachtsumzug“ organisiert am Sonntag, 11. Februar, einen Umzug mit Wagen und Gruppen durch den Ortsteil. Beginn ist um 14.11 Uhr auf der Ostendstraße. Angekündigt ist für die Zeit nach dem Umzug ein närrisches Treiben in der Tullahalle, das schreibt Werner Schmidhuber.

Östringen

Am Schmutzigen Donnerstag, 8. Februar, stürmen die Wicker Wacker um 18.11 Uhr das Rathaus auf dem Östringer Kirchberg. Für alle Besucher gibt es Sekt und Brezeln gratis. Für närrische Stimmung sorgt die Guggenmusik Ghost Guggs aus Sinsheim, so die Wicker-Wacker laut Mitteilung.

Laut der Terminübersicht der Stadt Östringen gibt es in den kommenden Tagen folgende Fastnachtsveranstaltungen: Einen Kappenabend in Odenheim veranstaltet der Arbeitskreis Odenheimer Vereine am Donnerstag, 8. Februar, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Odenheim.

Ein weiterer Kappenabend findet außerdem am Donnerstag ab 20 Uhr beim Kraftsportverein Deutsche Eiche in der KSV-Halle in Östringen statt.

Am Fastnachtssamstag, 10. Februar, erreicht das bunte Treiben in Östringen dann seinen Höhepunkt, wenn es beim 25. Fastnachtsumzug wieder heißt: „Viel Schbass uff dä Gass“. Der Gaudi-Wurm schlängelt sich dann von der Wiesenstraße über die Georgstraße und Hintere Straße am Kirchberg vorbei bis hin zum Waldbuckel, auf dem der FC Östringen seine After-Umzugsparty steigen lässt.

Das Rathaus erobert die Odenheimer Karnevalsgesellschaft (OKG) am Samstag um 11.11 Uhr. Am Sonntag, 11. Februar, heißt es ab 18.31 Uhr bei der Prunksitzung des Odenheimer Karnevalsvereins „Linsabauch am Flugzeugsteuer - Sturz ins Dschungelabenteuer“. Die Prunksitzung findet in der Mehrzweckhalle in Odenheim statt.

Auch am Rosenmontag wird noch gefeiert. Der Rosenmontagsumzug der Odenheimer Karnevalsgesellschaft startet am 12. Februar um 14.11 Uhr in Odenheim am Nibelungenring. Außerdem veranstaltet die freiwillige Feuerwehr Abteilung Odenheim und des DRK Odenheim eine Rosenmontagsparty in der Mehrzweckhalle Odenheim. Der Kinderfasching der OKG findet am Dienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

Ubstadt-Weiher

Der Faschingsumzug der Guggenmusik Weihermer Schneckenschleimer startet am Samstag, 10. Februar, um 14.11 Uhr an der Mehrzweckhalle in Weiher. Im Anschluss ist dann „After Party“ auf dem Kirchplatz. Die Zugstrecke erstreckt sich laut den Weihermer Schneckenschleimern über die Schulstrasse, Gärtner Straße, Hahnen-Straße und die Forsterstrasse bis zum Kirchplatz.

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher informiert außerdem über folgenden Veranstaltungen: Im Ortsteil Stettfeld startet der Umzug der Stettfelder Narren am Samstag um 14.11 Uhr. Dieser verläuft von der Römerstraße bis zum alten Rathaus, wo im Anschluss an den Umzug wieder im Festzelt gefeiert wird.

Am Faschingssonntag zieht der „Zeidama Dämmerungsumzug“ ab 17.29 Uhr von der Kirch- und Grabenstraße über das Vordere Gässchen in die Oberdorfstraße. Der Umzug endet am „scharfen Eck“, wo noch kräftig weiter gefeiert werden kann.

Der „Zug der Gaudi“ schlängelt sich außerdem am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 14.11 Uhr durch Ubstadts Gassen. Die Umzugsstrecke führt von der Oberen Straße zum Andreasplatz und über die Stettfelder Straße bis zur Hebelstraße. Analog zu den Vorjahren wird innerorts ein konzessionierter Bereich ausgewiesen, in den das Einbringen von alkoholischen Getränken am Faschingsdienstag von 12 bis 0 Uhr verboten ist.

Philippsburg

Auch in Philippsburg wird Fastnacht gefeiert, über die Veranstaltungen informiert Werner Schmidhuber. So wird am Fastnachtssamstag, 10. Februar, das Rathaus Philippsburg um 11.11 Uhr gestürmt. Der Umzug am selben Tag ausschließlich mit Fußgruppen beginnt am 10. Februar um 14.11 Uhr an der Salbach und verläuft bis zur Jugendstilfesthalle. Die Prämierung der Umzugsteilnehmer findet gegen 17.11 Uhr in der Jugendstilfesthalle statt.

Der inzwischen 47. Rheinsheimer Rosenmontagszug mit über 70 Wagen und Gruppen startet am Montag, 12. Februar, um 13.30 Uhr in der Ortsmitte. Zu Gast sind, wie zu hören ist, zahlreiche Mitwirkende aus der nahen Pfalz. Die „Arge“ als Veranstalter hat auch Prämierungen der schönsten Gruppen vorgesehen.

Am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, kommt es um 22.22 Uhr zur Fastnachtsverbrennung auf dem Marktplatz in Philippsburg.

Waghäusel

Darüber, was an Fastnacht in Waghäusel geboten wird, berichtet Kurt Klumpp der Redaktion: Verstärkung erhält Waghäusels Oberbürgermeister Thomas Deuschle (CDU) am Schmutzigen Donnerstag, 8. Februar, um 11.11 Uhr beim Sturm der örtlichen Närrinnen und Narren auf das Rathaus der Großen Kreisstadt. Erstmals wird dem Verwaltungschef dabei Bürgermeister Andreas Emmerich (parteilos) zur Seite stehen.

Höhepunkt der Waghäuseler Straßenfastnacht ist am Samstag, 10. Februar, die Spendenaktion „Herz ist Trumpf“ der Kirrlacher Karnevalsgesellschaft auf dem Platz am Kreuz in der Ortsmitte des Stadtteils. Bei den bisher seit 1985 durchgeführten 40 Aktionen konnte ein Gesamtbetrag von 426.168 Euro für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt werden. In diesem Jahr wird das Kinder-Palliativteam Rhein-Neckar in Heidelberg unterstützt.