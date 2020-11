Dieser Mann hat Visionen. Und er geht trotzdem nicht zum Arzt, so wie es einst Bundeskanzler Helmut Schmidt all jenen empfahl, die sie hätten. Thomas Anderer, Chef des Innovationszentrums Efeu-Campus, sitzt in seinem Büro im Bruchsaler Hubwerk im Triwo-Technopark und schaut in die Zukunft: Dort sieht er kleine selbstfahrende Transport-Wägelchen, die Güter innerhalb einer Stadt autonom dorthin bringen, wo sie hingehören.

Das, was heute noch zig Transporter auf der Straße erledigen, die zunehmend unsere Städte verstopfen. „Es geht um die letzte Meile“, erklärt der 62-Jährige, der sich „seit gefühlt 200 Jahren“ mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Dabei ist Digitalisierung für Anderer kein Selbstzweck.

Er will größer denken. „Es geht um Transformation. Ich spreche da gerne von der deutschen Leitzkultur – wir denken bisher nur in Leitzordnern.“ Anderer spricht von einer angewandten Zukunft, er denkt darüber nach, wie Städte in 50 Jahren aussehen könnten. Und die autonome Güterlogistik ist dabei eine Option.