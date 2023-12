Stimmungscheck bei Händlern

Einkaufslust in Bruchsal wird am Samstag ausgebremst

Am Freitagsabend werden in Bruchsal viele Geschenke gekauft. Am Samstag fällt die Bilanz der Händler schlechter aus. War es zu kalt oder haben die Bruchsaler ihr Geld schon bei „Brusl leuchtet“ ausgegeben?