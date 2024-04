Bis zur Europameisterschaft im eigenen Land sind es noch zwei Monate. Auch bei Bruchsaler Gastwirten wächst die Vorfreude auf das Turnier. EM-Angebote sollen die Bruchsaler zu den Spielen in die Lokale locken.

Leckereien in Schwarz-Rot-Gold

Nach den gewonnenen Testspielen der Fußballnationalelf gegen Frankreich und die Niederlande steigt die Vorfreude auf die Heim-EM.

So auch bei Bruchsaler Wirten und Gastronomen. In vielen Lokalen laufen bereits die Planungen für Public Viewings und besondere Europameisterschafts-Angebote an.

Das Bruchsaler Café Pavillon will eine Leinwand installieren

„Wir freuen uns auf das Turnier“, sagt Sandro Divković, Geschäftsführer im Café Pavillon am Schönbornplatz. Seit dem 1. Januar ist er der neue Inhaber des Pavillon.

Erfahrungen mit Public Viewings sammelte Divković bei der zurückliegenden Winter-WM 2022, die in Katar ausgetragen wurde. Spiele des Turniers zeigte der Gastwirt im Cheers Café gegenüber des Bruchsaler Bahnhofs, das ihm seit eineinhalb Jahren gehört.

„In beiden Lokalen werden wir die EM-Spiele zeigen. Wir rechnen gerade bei den Begegnungen mit deutscher Beteiligung mit einem großen Ansturm“, erklärt Divković. Im Pavillon wolle er im Außenbereich mehrere Fernseher aufstellen.

Außerdem solle eine Leinwand installiert werden. „Bei der Stadt habe ich außerdem die Nutzung der freien Fläche hinter dem Pavillon beantragt“, so der Gastronom. Dort sei Platz für weitere Stühle und Tischreihen sowie eine weitere Leinwand.

Wir planen mit einem EM-Burger in den Farben der Nationalflagge. Sandro Divković

Geschäftsführer Café Pavillon

Zusätzlich zu den Übertragungen soll es zur EM einige Menü-Änderungen geben. „Wir planen mit einem EM-Burger in den Farben der Nationalflagge“, erzählt Divković. Auch ein EM-Cocktail in Schwarz-Rot-Gold sei denkbar.

Für jedes Tor könnte es einen EM-Shot geben

Daniel Stenzel, Inhaber des Ristorante Leonardo und der Bierbrezel, verfolgt ein ähnliches Konzept. Im Leonardo wolle er zumindest alle EM-Spiele der Nationalmannschaft zeigen.

In der Bierbrezel, in der auch unabhängig von großen Turnieren Fußballspiele übertragen werden, könnten alle Begegnungen des Turniers zu sehen sein. „Ich prüfe aktuell noch, ob wir draußen eine Leinwand oder Fernseher aufstellen werden. Bei vergangenen Public Viewings hatten wir da manchmal mit der Sonneneinstrahlung Probleme“, berichtet Stenzel.

Ein Sonderangebot möchte der Gastronom bei Toren der Nationalelf aufbieten. „Denkbar wäre, für jedes Tor eine Runde EM-Shots auszugeben“, meint er. Bei diesen Drinks dürften die Nationalfarben natürlich nicht fehlen. Eine weitere Idee seien verschiedene EM-Pizzen, die im Leonardo angeboten werden könnten. „Ob wir das umsetzen, weiß ich aber noch nicht“, sagt Daniel Stenzel.

Auch im Café Extrablatt kann man die Fußball-EM sehen

Ein weiterer Anlaufpunkt für Public Viewings möchte das Café Extrablatt werden. „Im Außenbereich haben wir schon bei den anderen Fußballturnieren immer zwei große Fernseher aufgebaut“, erinnert sich Mitarbeiterin Janine Langbegger. Inhaber Ramo Ertürk wolle bei der Heim-EM von diesem erprobten Konzept nicht abweichen. Im Inneren des Lokals seien ohnehin schon festinstallierte Flatscreens vorhanden.

Auch in weiteren Lokalen wird über Spielübertragungen nachgedacht. So berichten Mitarbeiter des Steakhouse Bruchsal, dass sich bei ihnen ein entsprechendes Angebot umsetzen ließe.