Bad Schönborn

150.000 Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

In Bad Schönborn stand am Dienstagmittag eine Lagerhalle in Flammen. In der Straße Am Landgraben war ein Feuer ausgebrochen, Augenzeugen zufolge soll eine Rauchsäule bis in umliegende Gemeinden sichtbar gewesen sein. Es gab keine Verletzten.