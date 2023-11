Etwas trostlos ist es an diesem dunklen Herbst-Vormittag im ersten Stock des Bruchsaler Schlosses. Zum Leben erweckt wird die Ausstellung „Faszination Lego“ erst, als eine 4. Klasse der Nordstadt Grundschule in Schwetzingen den Raum betritt.

Die 26 Schüler sind mit ihren zwei Lehrerinnen angereist, um einen Tag im Bruchsaler Schloss zu verbringen. Dass sie ihren vermeintlichen Höhepunkt gleich am Anfang erlebten, war kein Zufall.

Bei einer Abstimmung erhielt die Ausstellung der dänischen Bauklötze die meisten Handzeichen. Und so hallen plötzlich begeisterte Rufe durch die Räume. „Schau mal das Raumschiff Enterprise“, ruft einer der Jungs seinen Freunden zu, die gerade einen Rennwagen bestaunen.

Hogwarts aus Legosteinen ist im Bruchsaler Schloss ein Hingucker

Auch vor der Nachbildung von Harry Potters Zauberschule Hogwarts und dem äußerst präzise gebauten Inselschloss Mont-Saint-Michel in der Normandie stehen viele Kinder. Sogar von den Lehrerinnen ist ein „Wow“ zu hören.

Einen, den solche Emotionen besonders freuen, ist Volker Beker. Er ist einer derjenigen, die diese Ausstellung überhaupt erst möglich gemacht haben. Der Bürokaufmann aus Neu-Ulm gehört zu den „Klötzlebauern“, einer Gruppe von inzwischen 80 Lego-Fans im Alter von 12 bis 70 Jahren.

Lego hat bereits 78.000 verschiedene Bauteile auf den Markt gebracht

Ihre Modelle konstruieren sie aus Tausenden von Lego-Steinen in unzähligen Arbeitsstunden. Sie erschaffen aus den berühmten Bausteinen Landschaften, Gebäude, Städte, Fahrzeuge, Figuren und Szenen.

Um das alles umsetzen zu können, pflegen sie enge Kontakte zu der dänischen Firma, die Lego 1949 erfand und bis heute als Marktführer 78.000 verschiedene Bauteile der Kunststoffbausteine auf den Markt gebracht hat.

Service Öffnungszeiten: Bis Sonntag, 7. April 2024, dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 10 ­­­bis 17 Uhr geöffnet. 1. Januar 13 von 17 Uhr geöffnet am, 24., 25. und 31. Dezember geschlossen. Workshops: Am Wochenende mit den „Klötzlebauern“ nur nach Anmeldung unter: (0 72 51) 74 26 61

Es sind die Details, mit der die Ausstellung in Bruchsal klein und groß begeistert. Das Hochzeitsszenario vor der Kirche ist genauso liebevoll gebaut, wie das idyllische Dorfleben oder das pink gehaltene Märchenschloss.

„Wenn ich höre, dass sich Erwachsene und Kinder über unsere Modelle freuen, da geht mir das Herz auf“, sagt Beker und fügt an: „Genau deshalb machen wir das alle ehrenamtlich. Wir wollen einfach alle für unser Hobby begeistern.“

Bei der Schlossleitung rennen Beker und seine Mitstreiter offene Türen ein. „Die Lego-Ausstellungen finden stets sehr großen Anklang bei all unseren Gästen. Sie passt gut zu unserem Besuchskonzept, das Schloss für Jung und Alt zu öffnen“, sagt Christina Ebel, die Leiterin der Schlossverwaltung Bruchsal.

Um genau das zu erreichen, haben die Klötzlebauer schon vor einiger Zeit eine Kooperation mit den Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg abgeschlossen. „Wir wollen mithelfen, die Schlösser auch für Familien mit Kindern attraktiv zu machen“, sagt Beker.

Lego-Workshops begeistern auch in Bruchsal

Ein wichtiger Baustein, um das Ziel zu erreichen, sind die Lego-Workshops, die in Bruchsal an den Wochenenden von den Klötzlebauern veranstaltet werden. „Wir haben keine Geheimnisse und geben unsere Erfahrungen und Tricks gerne weiter“, sagt Beker. Die Begeisterung unter den Teilnehmern gibt ihm recht. In den 45 Minuten nehmen Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren so einiges an Handgriffen und Bauanleitungen mit.

Auch für die Schulklasse aus Schwetzingen aus Bruchsal gilt das. Neben den Eindrücken von der Ausstellung war das auf jeden Fall eine neue Begeisterung für das Spielen mit den Lego-Steinen.