Auto mit Totalschaden

Fiat prallt zwischen Helmsheim und Obergrombach gegen Leitplanke

Leichte Verletzungen erlitt eine 25-Jährige bei einem Unfall in der Nähe von Bruchsal am Dienstagabend. Nicht ganz so glimpflich verlief der Zusammenstoß für den Wagen der jungen Frau. Mit 7.000 Euro Sachschaden erlitt der Fiat einen Totalschaden.