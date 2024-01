27-Jähriger in U-Haft

Nach mutmaßlichem sexuellem Missbrauch in einer Forster Kita: Was bislang über den Fall bekannt ist

Inzwischen ist klar, dass der Erzieher in einer Kindertagesstätte in Forst arbeitete. Die Eltern wurden am Freitag informiert. Warum das erst jetzt geschah.