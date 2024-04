Mit viel Ehrgeiz: Raphael Riffel schlägt beim FC Forst II zu

Raphael Riffel ist am vergangenen Wochenende ein gefragter Mann gewesen. Zahlreiche Nachrichten mit Glückwünschen waren auf seinem Smartphone eingegangen. Auch vom kommenden Gegner aus Karlsdorf II gab es Nachrichten mit der Sorge, dass der 30-Jährige beim Spiel an diesem Sonntag (13 Uhr) auflaufen wird.

Grund hierfür ist, dass Riffel in der Begegnung in der B-Klasse für den FC Forst II bei der Spvgg Oberhausen II fünf Treffer erzielte. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, denn Riffel kommt nur noch zu sporadischen Einsätzen. Einer der Gründe ist, dass er als Polizist oftmals beruflich eingespannt ist.

Ein anderer Grund, dass Riffel von einer schweren Verletzung zurückkommt. Eine Schultereckgelenksprengung sorgte für eine lange Auszeit. Deshalb kamen beim 30-Jährigen auch Gedanken über das Karriereende. „Ich habe mich schon gefragt, ob ich weitermache“, sagt Riffel.

Einfach aufzuhören, wenn man ein Leben lang Fußball spielt, ist schon schwierig. Raphael Riffel

Spieler FC Forst II

Allerdings habe die Lust am Fußball überwogen und Riffel den Gedanken, die Schuhe an den Nagel hängen, vorerst vergessen lassen. „Einfach aufzuhören, wenn man ein Leben lang Fußball spielt, ist schon schwierig“, sagt er.

Vom FC Friedrichstal zum FC Forst

Angefangen hat er in der Jugend beim FC Friedrichstal. Danach wechselte er zum FC Forst und hat dann den Verein auch nicht mehr verlassen. Fünf Tore habe er zuvor aber nur in der Jugend erzielt. Als Stärke sieht er vor allem seine Schnelligkeit und den Abschluss. Doch auch für seine Mitspieler beweist er den richtigen Riecher und legte gegen Oberhausen II noch zwei Treffer auf.

Riffel kann sich die Landesliga vorstellen

Riffel kam in dieser Saison auch schon in der Kreisliga bei der ersten Mannschaft des FC Forst zum Einsatz. Sollte Forst der Aufstieg gelingen und die Anfrage für Einsätze in der Landesliga ihn erreichen, dann würde ihn das schon reizen. „Ich bin ein ehrgeiziger Typ und würde mir das schon zutrauen“, sagt er. „Wenn ich auf dem Platz stehe, dann will ich auch gewinnen“, fügt er an.

Allerdings müsste er dann auch seinen Trainingsaufwand erhöhen. Dass das Niveau in der Landesliga ein ganz anderes ist, weiß der 30-Jährige. Riffel will sich überraschen lassen, was in der kommenden Saison passiert. Sicher ist er sich aber, dass er den Kontrahenten aus Karlsdorf am Sonntag ärgern möchte und die Nachrichten auf seinem Smartphone somit durchaus begründet waren. Gegen drei Punkte und weitere Tore auf seinem Konto hätte er mit Sicherheit nichts einzuwenden.